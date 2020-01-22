Артиста Black Star напоили снотворным в поезде на Украину

Российский артист украинского происхождения Миша Марвин, выступающий под лейблом Black Star, стал жертвой мошенников во время путешествия в поезде на Украину. Об этом рассказал сам музыкант в сторис своего Instagram-аккаунта.

Инцидент произошел в составе, следовавшем по маршруту Москва — Одесса. Марвин подчеркнул, что выбрал для поездки вагон СВ. По словам певца, там его напоили снотворным.

«Подсыпают в чай снотворное. Вы вырубаетесь и остаетесь без денег. Проверено на собственной шкуре», — написал он. Музыкант посоветовал тем, кто собирается путешествовать по этому маршруту, не покупать в поезде чай и следить за тем, чтобы дверь купе была закрыта.

В октябре прошлого года в Москве обстреляли автомобиль рэпера Pabl.A лейбла Black Star. На музыканта напали через несколько минут после того, как он отъехал от дома. Артист находился за рулем во время обстрела. Пули пробили стекло на двери со стороны водителя.

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