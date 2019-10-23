В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star

Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 20 октября, на улице Ивана Франко неподалеку от места жительства Павлова — на рэпера напали через несколько минут после того, как он отъехал от дома. Музыкант находился за рулем во время обстрела. Пули пробили стекло на двери со стороны водителя. Рядом с Pabl.A на пассажирском сидении находилась его девушка.

Хип-хоп-исполнитель и девушка не пострадали. Полиция разыскивает злоумышленников.

В августе фотограф из Сургута Михаил Батенев подал в суд на Pabl.A и лейбл Тимати Black Star, подписантом которого является рэпер, из-за использования его фотографии в качестве обложки для сингла FaceTime.

В 2014-м Pabl.A попал в ДТП, в результате которого лишился обеих ног.

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