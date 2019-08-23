Фотограф подал в суд на Black Star из-за снимка голой девушки на обложке Pabl.A

Фотограф из Сургута Михаил Батенев подал в суд на принадлежащий Тимати лейбл Black Star из-за использования его фотографии в качестве обложки для сингла FaceTime рэпера Pabl.A. Батенев на сайте Pikabu рассказал о конфликте, предоставив фотографии и скрины переписок.

На снимке изображена обнаженная девушка и мужские руки с татуировками, касающиеся рта и шеи модели. На обложке композиции FaceTime обрезанный снимок изображен в качестве заставки на телефоне. Фотография также появляется в клипе на трек.

«Лейбл Black Star и музыкант Pabl.A взяли мой снимок и решили не спрашивать разрешения на его использование в коммерческих целях, также не указав авторство», — объяснил Батенев.

Фотограф поведал, что, узнав о произошедшем, опубликовал в Instagram Stories гневное сообщение в адрес Black Star. По его словам, с ним связался Pabl.A, который заявил, что никто не знал об авторстве фотографии, и предложил оставить все как есть, а в дальнейшем сотрудничать «по правилам». Батенев пытался уладить конфликт в досудебном порядке, однако лейбл не ответил на его письма. Он отметил, что нашел адвоката и собрал необходимые доказательства, а исковое заявление уже отправлено в суд.

В июле сообщалось, что рэпер L'One потребовал с лейбла Тимати 350 миллионов рублей, обвинив Black Star в необоснованном обогащении и ненадлежащем исполнении агентского договора.

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