Лейбл Тимати Black Star обвинили в краже снимка российского фотографа

Сургутский фотограф Михаил Батенев обвинил лейбл рэпера Тимати Black Star в незаконном использовании его снимка. Пост на эту тему фотограф опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Он выложил черно-белый кадр с девушкой и рассказал, что часто встречает эту работу на просторах интернета. При этом он подчеркнул, что люди обычно спрашивают разрешения на ее использование, в отличие от музыканта Black Star Pabl.a, который без спроса разместил изображение на обложке своего сингла. Узнав об этом, Батенев поделился Instagram-stories, в которых выразил свое возмущение.

Артист связался с фотографом и заверил, что не знал, кому принадлежит работа. Он также попросил «притормозить», забыть про инцидент, а в дальнейшем «красиво по правилам сотрудничать».

«Раздражают и бесят те, кто считает, что им все дозволено. Брать то, что не им принадлежит, и использовать в своих целях без разрешения. Я — фотограф, я — художник, я горжусь своими работами, и никто не имеет права втаптывать мое искусство. Я буду отстаивать свое творчество до конца. Согласия на использование этой фотографии в качестве обложки для трека я не давал», — написал Батенев на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что хотел решить вопрос мирно, однако лейбл проигнорировал его.

Это не первый подобный скандал вокруг лейбла Black Star. В 2017 году компания запустила агентство веб-разработки Black Target и создала для него сайт, позаимствовав дизайн у бразильской фирмы Super Duper. В мае этого года также вышла коллекция одежды Black Star Wear и «Армии России», после чего несколько блогеров обнаружили, что такие же вещи можно найти в интернет-магазинах.

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