Россияне оценили свои заработки в майские праздники. О результатах исследования, проведенного онлайн-платформой Webbankir, сообщает РИА Новости.

Так, около 56,6 процента опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8 процента респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6 процента надеются, что смогут заработать больше.

Для большинства граждан России новость о продлении майских праздников практически никак не сказалась на их планах. Из опрошенных 67,8 процента решили остаться дома, 27,3 процента — уехать за город, 3,5 процента — принять участие в экскурсии. Только 1,5 процента россиян собрались отдохнуть на курорте.

Майские праздники продлятся в этом году с 1 по 10 мая. Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дополнительно нерабочими четыре дня между праздничными выходными и подписал соответствующий указ.