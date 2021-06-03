В Центробанке назвали сроки отказа от наличных

Наличные деньги уходят в прошлое, и через несколько десятилетий их должна будет заменить цифровая валюта, заявил в рамках сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый зампредседателя Центрального банка (ЦБ) России Сергей Швецов, пишет ТАСС.

«Я думаю, наличные тоже когда-то, через 20-30 лет, будут маргинальными. Вот цифровой рубль должен будет их заменить. И скорость создания этого продукта очень сильно зависит от технологической готовности», — сказал он.

Швецов заметил, что отказу от наличных способствовала пандемия. «Все-таки бумага — это инфекция. Говорят же — "грязные деньги", так вот мы еще получили и заразные. Наверное, это отходящая технология», — заметил представитель ЦБ. Первый зампред регулятора указал, что наличные уже сейчас используются либо в серой зоне, либо в тех случаях, когда альтернативы им нет.

При этом в январе ЦБ сообщил, что объем наличных на руках у россиян к началу года составил более 12,5 триллиона рублей, что на 3,2 процента больше, чем в декабре 2020 года. За год сумма наличных вне банковской системы выросла почти на 30 процентов.

Цифровой рубль, по мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, должен стать будущим российской финансовой системы.

С концепцией цифровой валюты ЦБ выступил в октябре 2020 года. Подробности плана по ее внедрению были раскрыты в апреле . Эмитировать цифровой рубль будет ЦБ, а хранить его предлагают на специальных кошельках в банках. При этом опросы показывают, что большая часть россиян скептически настроена по отношению к инициативе. Выразили скепсис и представители финансовой отрасли.