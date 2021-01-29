На руках у россиян оказались триллионы рублей наличными

Объем наличных на руках у россиян превысил отметку в 12,5 триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики Центробанка, передает РИА Новости.
По состоянию на 1 января 2021 года сумма наличных денег вне банковской системы составила 12,524 триллиона рублей, это на 3,2 процента выше, чем в декабре 2020-го. За год сумма выросла на 29,7 процента (9,658 триллиона было по состоянию на начало 2020 года). Еще в ЦБ отметили, что за прошлый год и пандемию сумма банкнот и монет, которые находились в обращении в стране, подскочила на 26,4 процента, до 13,4 триллиона рублей — это стало рекордом за последние десятилетия.
Что касается безналичного торгового оборота, то его доля достигла 54,1 процента в прошлом году и поставила исторический рекорд. В 18 регионах доля безналичного оборота превысила 60 процентов в четвертом квартале прошлого года. Рекорд поставил Ненецкий автономный округ с показателем в 70 процентов. В тройку также попали Республика Карелия (64,9 процента) и Мурманская область (64,1 процента).
Пандемия коронавируса значительно ускорила процесс перехода к безналичным платежам. Согласно недавнему исследованию аналитической компании Boston Consulting Group (BCG), Россия вошла в пятерку стран по отказу от бумажных денег. Стремительный переход России к безналичным платежам называют «русским чудом». За восемь лет (с 2010 по 2018 год) число безналичных транзакций в стране выросло в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека.