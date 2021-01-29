Россияне поставили исторический рекорд по безналичным платежам

Доля безналичного торгового оборота в России достигла 54,1 процента в прошлом году. Это стало историческим рекордом, говорится в исследовании лаборатории «СберИндекс» и IT-компании «Платформа ОФД».

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Из-за пандемии покупатели предпочитают избегать ненужных контактов с загрязненными поверхностями, к которым относятся бумажные деньги, отмечается в сообщении. В 18 регионах доля безналичного оборота превысила 60 процентов в четвертом квартале. Рекорд поставил Ненецкий автономный округ с показателем в 70 процентов. В тройку также попали Республика Карелия (64,9 процента) и Мурманская область (64,1 процента).

В Сбере назвали «выдающимся рывком» то, что более половины (53,1 процента) платежей в магазинах у дома оказались безналичными в последнем квартале прошлого года. Лидером по доле таких платежей стали рестораны (76,6 процента). При этом в стране растет и объем бумажных денег в обращении. Однако драйвером спроса на кэш стали юридические лица.

На фоне пандемии коронавируса во всем мире выросла популярность безналичных платежей. Ученые из Чикагского университета считают, что такая тенденция несет в себе опасность: с ростом использования безнала увеличились и траты на вредную еду.