Мировые цены на продукты побили рекорд

Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году побили рекорд за последние три года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

Показатель вырос в декабре прошлого года до 107,5 пункта или на 2,2 процента по сравнению с ноябрем, когда был зафиксирован самый высокий уровень индекса почти за шесть лет.

При этом средний показатель индекса 2020-го оказался больше на 3,1 процента по сравнению с предыдущим годом. Однако он ниже на 25 процентов рекордного индекса, который был зафиксирован в 2011 году.

Индекс цен на растительное масло в декабре вырос на 4,7 процента, а индекс цен на зерновые увеличился на 6,6 процента по сравнению с 2019 годом. Индекс цен на молочные продукты, который в декабре вырос на 3,2 процента по сравнению с ноябрем, растет на протяжении семи месяцев подряд.

При этом в ФАО не связывают рост продовольственных цен исключительно с пандемией, которая в основном привела к некоторым перебоям и задержкам в поставках. По словам специалистов, ценовая динамика зависит от соотношения спроса и предложения.

Ранее сообщалось, что в 2021 году россияне решили экономить на еде и отказаться от вредных пищевых привычек. Около трети опрошенных (31 процент) собирается тратить на продукты питания меньше денег в следующем году. Большинство респондентов, 74 процента, выразило недовольство своими нынешними пищевыми привычками и захотело их изменить.