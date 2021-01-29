Рост безналичных платежей связали с увеличением трат на вредную еду

На фоне пандемии коронавируса во всем мире выросла популярность безналичных платежей, но тенденция несет в себе опасность: с ростом использования безнала увеличились и траты на вредную еду. Такую связь установили ученые из Чикагского университета, сообщает EurekAlert!.

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Ученые объяснили, что большинство людей испытывают негативные чувства при потере накоплений, когда это происходит наглядно. С другой стороны, когда человек расплачивается картой или осуществляет онлайн-платеж, ему сложнее представить как уменьшается количество денег.

Иными словами более низкий уровень возбуждения, вызванный безналичными платежами, может отвлечь внимание потребителей от рисков принимаемых ими решений. Это касается, в частности, неполезной еды, которая в перспективе может принести вред здоровью.

В начале января Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила о том, что мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году побили рекорд за последние три года.

Примечательно, что в ФАО стали связывать рост продовольственных цен исключительно с пандемией, которая в основном привела к некоторым перебоям и задержкам в поставках. По словам специалистов, ценовая динамика зависит от соотношения спроса и предложения.