«Большую семерку» обвинили в желании нажиться за счет бедных

Договоренности стран «Большой семерки» (G7), предполагающие введение минимального налога на прибыль международных корпораций, могут принести выгоду сильным экономикам в ущерб небогатым странам, считают активисты по борьбе с бедностью, пишет Reuters.

Международные организации Oxfam и Eurodad считают, что новый режим налогообложения позволит получить большую часть средств Европе и США, где зарегистрированы многие крупные компании. Бедным же странам, где корпорации тоже работают, останется немногое.

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«"Большая семерка" — это небольшой клуб богатых и влиятельных стран. Они очень заинтересованы в том, чтобы держаться вместе, и написали соглашение, которое выгодно для них», — сказала представитель Eurodad Тове Райдинг. Налоговый эксперт Oxfam Кристиан Халлум также считает, что соглашение «перекошено» в пользу богатых и нечестно по отношению к бедным. «Это приведет к массовому оттоку денег в богатые страны», — подчеркнул он.

Исследования показали, что при введении минимального налога на прибыль глобальных корпораций в 15 процентов Европейский союз может получить дополнительные средства в размере 50 миллиардов евро.

Договоренностей об изменениях в системе налогообложения крупных корпораций страны G7 достигли 5 июня по итогам встречи в Лондоне. Речь идет о том, чтобы охватить реформой крупнейшие компании мира с рентабельностью не менее 10 процентов: предполагается, что их будут облагать налогами в тех странах, где они осуществляют продажи.

Инициативу должны рассмотреть также и страны «Большой двадцатки». Ранее ее также поддержал Международный валютный фонд.