Страны G7 утвердили размер минимального налога для корпораций

Страны G7 утвердили размер налога на прибыль крупных корпораций: он должен быть на уровне не менее 15 процентов. Соответствующей договоренности министры достигли по итогам встречи в Лондоне, сообщил глава Минфина Великобритании Риши Сунак, передает РБК.

Сунак назвал решение историческим и соответствующим «веку цифровизации». По его словам, налог на прибыль создаст более равные условия для британских компаний и будет препятствовать попыткам уклониться от уплаты налогов».

«В соответствии с принципами эпохальных реформ, будут охвачены крупнейшие мировые фирмы с рентабельностью не менее 10 процентов, при этом 20 процентов любой прибыли сверх 10 процентов будут перераспределяться, а затем облагаться налогом в странах, где они осуществляют продажи», — рассказал глава британского Минфина.

Теперь данное предложение должны рассмотреть и в G20, куда входит, в том числе Россия. Международный валютный фонд ранее уже поддерживал инициативу корпоративного налогообложения.

В мае Минфин США выступил с инициативой ввести минимальный мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15 процентов. При этом в ведомстве считают, что после обсуждений в рамках G20 и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поднять ставку можно было бы еще выше.

Новая система позволит получать больше налогов с транснациональных компаний, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple, которые зачастую регистрируются в юрисдикциях со льготным или щадящим налоговым режимом.

Страны G7 также согласились обязать компании раскрывать свое воздействие на окружающую среду.