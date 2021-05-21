США предложили ввести мировой налог на прибыль корпораций

Минфин США предложил ввести минимальный мировой налог на прибыль корпораций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно предложению министерства, данный налог должен составить не менее 15 процентов. При этом в ведомстве считают, что после обсуждений в рамках G20 и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поднять ставку можно было бы еще выше.

В американском Минфине объяснили, что сейчас мировой налог на корпорации близок к нулю, а корпоративные налоги, которые необходимы для критически важных инвестиций, сокращаются все более, значительно подрывая возможности США и других стран.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявила, что власти США хотят заработать 2,7 триллиона долларов на комбинации двух налоговых маневров: международного и национального. Речь идет о двух реформах. Первая предполагает повышение налога на прибыль компаний с 21 до 28 процентов. Вторая реформа касается предложения Йеллен, которая призвала власти всех стран мира ввести налог на прибыль корпораций и сохранять его не ниже минимального уровня.