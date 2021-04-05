США нашли новое оружие против офшоров

Министр финансов США Джанет Йеллен нашла новое оружие в борьбе против офшоров и уклонения от налогов с их помощью, пишет Financial Times. Она предложила всем странам мира ввести минимальный налог на прибыль транснациональных корпораций.

Такая мера, по мнению Йеллен, сделает бессмысленной гонку государств и юрисдикций за более льготные и привлекательные условия для иностранных компаний. В настоящее время во многих из них (далеко не все являются офшорами) установлены на минимальном уровне или вовсе отсутствуют налоги на прибыль.

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Это позволяет компаниям регистрироваться в таких странах и обеспечивать им доход за счет оплаты услуг местных юристов и регистрирующих органов, а также избегать уплаты налога до репатриации полученной прибыли на родину — в страну регистрации головного офиса.

Кроме того, многие из таких компаний выполняют функции холдинговых структур, предназначенных для владения долями в фирмах в стране первоначальной регистрации и получениях от них дивидендов и процентов по обязательствам. Это становится возможным благодаря тому, что у многих стран со льготными режимами заключены международные соглашения об избежании двойного налогообложения, что позволяет существенно снизить ставку на вывод капитала за рубеж.

Заявление Йеллен было сделано через несколько дней после анонса масштабного плана президента Джо Байдена по восстановлению национальной экономики, предусматривающего выделение 1,9 триллиона долларов гражданам, компаниям и банкам. Власти США в связи с этим ищут новые способы пополнения бюджета.