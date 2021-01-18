Установлена плата за переезд в российские офшоры

В Минфине подготовили законопроект с новыми налоговыми льготами для резидентов специальных административных районов (САР) в Калининграде и Владивостоке. Пониженная ставка будет действовать только в обмен на инвестиции в 300 миллионов рублей, еще нужно будет соблюдать ряд условий, сообщает VTimes. О том, что желающих переехать в российский офшор заставят платить в федеральный бюджет, было известно с самого начала разработки инициативы в 2018 году, но четкий порядок прописан не был. Документ могут опубликовать уже в январе.

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Чтобы получать льготы, компания, помимо инвестиций, также должна приобрести или арендовать в САР офис площадью не менее 100 квадратов и нанять не менее 15 сотрудников, одновременно доля пассивных доходов такой компании должна быть выше 90 процентов. В обмен Минфин предлагает снизить с 15 до 10 процентов налог с выплачиваемых и получаемых дивидендов.

Российскими офшорами называются специальные административные районы, созданные в 2018 году на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Их резиденты имеют ряд налоговых льгот, в частности освобождение от налога на прибыль, полученную за счет прироста капитала и дивидендов. В сентябре 2020-го Минфин отказал российским офшорам в снижении налогов на выплачиваемые некоторыми категориями их резидентов дивиденды: тогда в министерстве говорили, что льготы получат только публичные компании, акции которых торгуются на биржах.