Российским офшорам отказали в снижении налогов

Минфин отказал российским офшорам в снижении налогов на выплачиваемые некоторыми категориями их резидентов дивиденды, пишет РБК со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Сазанова. Льготы получат только публичные компании, акции которых торгуются на биржах.

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Для них ставка налога на исходящие (выплачиваемые) дивиденды составит пять процентов вместо стандартных в России 15 (для получателей-нерезидентов). Непубличные компании по-прежнему обязаны будут взимать в качестве агентов налог в размере 15 процентов.

Таким образом, июльская инициатива правительства по снижению ставки до пяти процентов для всех резидентов российских офшоров не получила одобрения и развития. Экономисты отмечали, что такая мера может привлечь в них компании российского происхождения из других юрисдикций, особенно на фоне ужесточения условий для выплаты дивидендов на Кипр, Мальту и в некоторые другие популярные у бизнеса страны.

Российскими офшорами называются специальные административные районы (САР), созданные в 2018 году на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Их резиденты имеют ряд налоговых льгот, в частности, освобождение от налога на прибыль, полученную за счет прироста капитала и дивидендов.