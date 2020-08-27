За переезд в российские офшоры заставят платить

Минэкономразвития подготовило законопроект, дополняющий и уточняющий правовые основы работы специальных административных районов (САР) — «российских офшоров» на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Документ, опубликованный на портале проектов нормативно-правовых актов, в частности, предусматривает взимание платы за право вести деятельность в САР.

О том, что желающих переехать в «российский офшор» заставят платить в федеральный бюджет, было известно с самого начала разработки инициативы в 2018 году. Однако до сих пор не был прописан четкий порядок — размер обязательного взноса в адрес управляющей компании САР должен был регулироваться Налоговым кодексом, и фактически сборы не взимались. Теперь процедуру предлагается упростить: величину платы будет устанавливать правительство, что должно снизить бюрократические издержки.

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Помимо этого, в документе прописаны дополнительные льготы для резидентов САР. Среди них право транзитной редомициляции (смены места регистрации) в несколько этапов, актуальное для компаний из стран, чьи законы запрещают переезжать напрямую в Россию. Также резиденты САР смогут сохранять статус после слияния или присоединения к другим компаниям из «российского офшора». Утрачиваться он будет только в том случае, если сделка совершена со сторонним юрлицом.

Опрошенные «Ведомостями» экономисты назвали предлагаемые изменения важным фактором, способным повлиять на желание иностранных организаций зарегистрироваться в российских САР. При этом в ближайшем будущем, скорее всего, последуют дополнительные законодательные новации, прогнозируют они.

В середине августа правительство уже предлагало новые льготы для резидентов САР. Главная из них — возможность снизить исходящий налог на выплачиваемые в адрес бенефициаров дивиденды до пяти процентов. Изначально этим правом обладали лишь резиденты из числа публичных компаний.