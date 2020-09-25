Российский олигарх втянул Роберта де Ниро в схему с офшорами

Российский олигарх Араз Агаларов втянул голливудского актера Роберта де Ниро в схему с офшорами, пишет Buzzfeed со ссылкой на документы Финансовой разведки США (FinCEN).

Данные FinCEN о транзакциях американских банков стали достоянием общественности благодаря расследованию международного журналистского консорциума «Кассандра». По действующим в США правилам банки отчитываются перед ведомством о сомнительных операциях (необязательно незаконным). Среди них были производившиеся по поручению клиентов, связанных с Россией.

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Подконтрольные Агаларову (владеет многопрофильной компанией Crocus Group) структуры, зарегистрированные в Белизе, Ангилье и на Британских Виргинских островах, в 2014-17 годах совершали лицензионные платежи в адрес американской сети ресторанов Nobu, которой владеет де Ниро и у которой Crocus Group купила франшизу для развития в России.

Операции вызвали подозрение у обслуживающего Nobu First Republic Bank еще в 2015 году. Кредитная организация сообщила об этом в FinCEN, а сама Nobu призвала исключить офшорные компании из цепочек расчетов. Всего подозрительными были сочтены платежи на 600 тысяч долларов.

С 2017 года плата за пользование франшизой перечисляется от компании сына Агаларова Эмина NIME. Для этого представителям Nobu пришлось провести несколько переговоров с руководством Crocus Group.