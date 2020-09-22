Разведке США оказались доступны данные о переводах внутри России

Финансовая разведка США (FinCEN) имеет доступ к операциям российских банков внутри страны и проверяет их, если сочтет подозрительными. К такому выводу пришло издание РБК, проанализировавшее утечку секретных файлов FinCEN.

В распоряжение издания BuzzFeed попали 2,1 тысячи отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), информацию о которых международные банки подавали в финансовую разведку. В 3810 из них одной из сторон был российский банк — либо средства перечислял он, либо они приходили на его счет.

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Однако оказалось, что в 189 случаях транзакции шли между банками внутри России. Поскольку их проводили в долларах, организациям приходилось использовать иностранные банки-корреспонденты (Bank of New York, Deutsche Bank и JP Morgan Chase). Те, в свою очередь, помечали некоторые транзакции как SAR и отправляли в FinCEN.

Само по себе подозрение не означает, что операция связана с отмыванием денег, коррупцией или другими преступлениями. Банки не могут узнать, что их транзакции проверяет американская финансовая разведка, так как это конфиденциальная информация.

Деятельность FinCEN стимулирует банки подавать как можно больше отчетов, так как нарушение антиотмывочных процедур чревато штрафами, отзывом лицензий и даже уголовным наказанием для сотрудников. В общей сложности в прошлом году финразведка получила более двух миллионов отчетов от банков. А за период с 2011 года по 2017-й — более 12 миллионов.

Информацию из отчетов опубликовал международный расследовательский проект «Кассандра». В нем принимают участие журналисты 110 изданий из 88 стран. Часть информации касалась российских граждан, также стало известно, что американские банки помогали отмывать деньги элите КНДР.