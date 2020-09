Американские банки поймали на отмывании денег из Северной Кореи

Американские банки, в том числе JPMorgan и Bank of New York Mellon, поймали на отмывании денег элит из Северной Кореи. Об этом пишет NBC News по результатам анализа документов, оказавшихся в распоряжении подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Оно занимается сбором и изучением данных о движении финансов.

Банки в соответствии с законом сами должны направлять в Минфин отчеты. В них кредитные учреждения информируют FinCEN о замеченных подозрительных транзакциях в долларах, даже если они осуществлялись за пределами США. Журналисты изучили такие банковские отчеты за период с 2008 по 2017 год. В течение этого десятилетия администрации сначала президента США Барака Обамы, а затем и его преемника Дональда Трампа последовательно ужесточали санкции в отношении Пхеньяна.

Изученные документы показали, что, несмотря на ограничения со стороны Белого дома, северокорейские элиты в течение нескольких лет отмыли почти 180 миллионов долларов. Для этого они использовали китайские подставные фирмы и проводили транзакции не только через американские банки, но и через организации на территории Сингапура и Камбоджи. В одних случаях такие переводы вызывали подозрения у банков из-за того, что осуществлявшие их компании не раскрывали структуру своего владения. В других случаях не было ясно назначение платежа либо сумма перевода была округлена.

Ранее на основании данных FinCEN была обнародована информация о счетах россиян в американских банках и сомнительных операциях по ним. Среди последних оказался платеж в 830 тысяч долларов, который компания Sandalwood Continental, аффилированная с известным виолончелистом Сергеем Ролдугиным, получила от кипрской Dulston Ventures. Формальным обоснованием транзакции является плата за продление займа, предоставленного в адрес Dulston. Среди связанных с компанией лиц фигурирует основной владелец «Севергрупп» Алексей Мордашов.

Кроме того, в расследовании всплыли бывший глава администрации президента Бориса Ельцина и действующий советник главы государства Валентин Юмашев, российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, бывший глава «военторга» Леонид Тейф и его жена Татьяна.