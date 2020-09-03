Российские богачи переедут из офшоров

Компании богачей с российскими корнями, которые являются резидентами Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов, нашли способ избежать повышения ставки налога на дивиденды до 15 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление таких крупных аудиторских компаний, как Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG и PricewaterhouseCoopers (PwC).

Многие компании российского происхождения задумались о переезде в новые налоговые юрисдикции, утверждают аудиторы. Однако величина налогов не является главным критерием выбора, во главу угла становятся правовая система, часовые пояса, возможности реально создать деловое присутствие, уровень инфраструктуры. Как пояснили в компании, прежде всего рассматриваются такие страны, как Великобритания, Ирландия, Австрия и Сингапур, пояснили в EY.

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В PwC и Deloitte подтвердили, что компании с российскими корнями задумались о переезде. По их данным, многие рассматривают возможность ухода в страны, где у них уже есть значительное присутствие и располагаются управляющие компании и топ-менеджмент. Например, речь идет о Великобритании и Франции, реже об Азии.

По данным KPMG, вариант со сменой юрисдикции не приоритетный, самые крупные холдинги в основном не рассматривают возможность переезда, поскольку многие уже не применяют льготы по системе двойного налогообложения при распределении дивидендов, заявляя сквозной подход. При этом в компании отметили, что некоторые группы рассматривают возможность стать публичной компанией. Например, если они выйдут на биржу через кипрское юрлицо, госструктуры, банки, эмитенты облигаций, они смогут рассчитывать на льготы.

Еще одним популярным вариантом стал переезд в российские офшоры в Калининграде и Владивостоке. Однако хотя технически такая прописка может быть более выгодной, предприниматели, которые не живут в России, предпочитают выстраивать бизнес по месту действительного пребывания.

В марте 2020 года президент Владимир Путин объявил, что ставка налога на вывод дивидендов за рубеж поднимается до 15 процентов. После заявления главы государства российская сторона уведомила ряд низконалоговых юрисдикций о необходимости переподписать соглашение об избежании двойного налогообложения. На данный момент согласие на это дали Кипр и Мальта.

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