Набиуллина высказалась о фиксации курса рубля

Набиуллина назвала идею фиксации курса рубля совершенно неприемлемой

Искусственная фиксация курса рубля навредит российской экономике, заявила на пресс-конференции руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Ее высказывание по поводу «других инструментов, помимо ключевой ставки» приводит ТАСС.

Глава регулятора раскритиковала идею о том, что «если курс не будет меняться, то и инфляции не будет». Набиуллина напомнила, что источником инфляции является дисбаланс спроса и возможностей предложения.

Как объяснила председатель совета директоров ЦБ, фиксация курса приведет к избыточному и непрерывному росту импорта, а в отсутствии увеличения экспорта финансировать поставки из-за рубежа придется за счет резервов Банка России. «Они конечны, и когда рынок видит, что они стремительно уменьшаются, то национальная валюта резко девальвируется. Поэтому, на наш взгляд, этот путь совершенно неприемлем», — указала Набиуллина.

Российский Центробанк в третий раз подряд решил оставить ключевую ставку на уровне 16 процентов, при этом повысив прогноз по инфляции в 2024 году до 4,3-4,8 процента. Как ожидает регулятор, ключевая ставка в текущем году в среднем составит 15-16 процентов годовых.