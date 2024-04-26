Движение «Я/мы Сергей Фургал» признали экстремистским

Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов движение «Я/мы Сергей Фургал»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла в реестр экстремистских движение «Я/мы Сергей Фургал». Информация об этом появилась на официальном сайте федерального органа.

«Межрегиональное общественное движение Я/мы Сергей Фургал», — значится в списке.

22 февраля Хабаровский краевой суд признал движение в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала экстремистским и запретил в России. Как выяснили правоохранительные органы, указанное движение под прикрытием идей защиты и поддержки экс-чиновника создает условия для изменения основ конституционного строя РФ и пытается насильственно сменить власть.

