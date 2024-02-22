Российский суд признал движение «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистской организацией

Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистским и запрещено в России

Хабаровский краевой суд признал экстремисткой организацией движение в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала -— «Я/МЫ Сергей Фургал». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Соответствующий иск подал прокурор края. Правоохранители установили, что под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляется экстремистская деятельность. При этом в основе лежит идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти.

Прокуроры выяснили, что цель движения — создать условия для изменения основ конституционного строя России и насильственно сменить власть.