Суд рассмотрит вопрос о признании экстремистским движение в поддержку Фургала

В Хабаровске рассмотрят признание экстремистским движения Я/МЫ Сергей Фургал

Суд в Хабаровске рассмотрит ходатайство краевой прокуратуры о признании экстремистской организацией движения в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, рассмотрение вопроса о признании движения «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистской организацией состоится 22 февраля. Движение возникло в 2020 году в период начала расследования в отношении бывшего главы региона дела о двух убийствах.

Так в июле 2020 был устроен стихийный митинг в поддержку Сергея Фургала. На публиковавшихся в сети видео можно было увидеть машины, составленные в слова «Я/Мы Фургал».