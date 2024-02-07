Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:00, 7 февраля 2024Силовые структуры

Суд рассмотрит вопрос о признании экстремистским движение в поддержку Фургала

В Хабаровске рассмотрят признание экстремистским движения Я/МЫ Сергей Фургал

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Суд в Хабаровске рассмотрит ходатайство краевой прокуратуры о признании экстремистской организацией движения в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, рассмотрение вопроса о признании движения «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистской организацией состоится 22 февраля. Движение возникло в 2020 году в период начала расследования в отношении бывшего главы региона дела о двух убийствах.

Так в июле 2020 был устроен стихийный митинг в поддержку Сергея Фургала. На публиковавшихся в сети видео можно было увидеть машины, составленные в слова «Я/Мы Фургал».

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это и есть тот самый апокалипсис. Конец всему». Медведев описал сценарий войны России и НАТО

      НАТО отказалось назвать крупнейшие учения сигналом о подготовке войны с Россией

      Россиян предупредили об опасности популярной перепланировки

      Москвичам пообещали морозы

      Телеведущий упал со стула в прямом эфире и рассмешил коллег

      Суд рассмотрит вопрос о признании экстремистским движение в поддержку Фургала

      Зеленского заподозрили в подготовке к побегу

      Грузчик в аэропорту написал оскорбление на багаже туриста и вызвал споры в сети

      Президент Польши поверил словам Трампа об окончании конфликта на Украине

      Стало известно об обменивавших золото на доллары российских банках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше