Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках

Международный расследовательский журналистский проект «Кассандра» опубликовал данные финансовой разведки США (FinCEN) о счетах россиян в американских банках и сомнительных операциях по ним. В проекте принимают участие журналисты 110 изданий из 88 стран. Материал опубликован на сайте Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

2 тысячи отчетов американских банков были использованы участниками расследования

В расследовании упоминаются материалы из 2,1 тысячи отчетов банков, поданных в FinCEN, как того требуют законы США. Изначально файлы попали в распоряжение издания BuzzFeed; как именно это произошло, не разглашается. Впоследствии их изучили участники «Кассандры».

Среди выявленных подозрительных операций есть связанные с российскими бизнесменами, политиками и публичными персонами. Так, компания, аффилированная с известным музыкантом, виолончелистом Сергеем Ролдугиным, Sandalwood Continental получила платеж на 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. Формальное основание для транзакции — плата за продление займа, предоставленного в адрес Dulston. При этом среди связанных с последней лиц фигурирует основной владелец «Севергрупп» (включает металлургическую компанию «Северсталь», «Русские машины» и другие) Алексей Мордашов.

Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина и действующий советник главы государства Валентин Юмашев, как утверждается в документах, получил шесть миллионов долларов от зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Epion Holdings Limited.

Британский банк Barclays, имеющий филиал в США, проводил транзакции от имени российских бизнесменов братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Такие операции запрещены, поскольку оба миллиардера включены в санкционные списки США. Для обхода ограничений они использовали арт-рынок, не попадающий под регулятивные нормы.

В частности, братья через множество посредников покупали произведения искусства, в том числе картину бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта La Poitrine стоимостью 7,5 миллиона долларов. В июле внимание на эту сделку обращал американский Сенат, выпустивший специальный доклад под названием «Арт-индустрия и политика США, которые подрывают санкции». Аркадий Ротенберг уже отреагировал на материалы расследования, назвав их бредом. Представители бизнесмена утверждают, что после введения ограничений он не проводил операции через Barclays и не имел отношения к компании Ayrton, упоминавшейся в качестве посредника.

Также в расследовании фигурируют бывший глава «военторга» Леонид Тейф и его жена Татьяна. В США в отношении них ведется расследование по обвинению в крупных хищениях (по данным следствия, на сумму 150 миллионов долларов) в России. Татьяна Тейф получила перевод на 400 миллионов долларов от гонконгской компании Ringo Trading Limited, якобы связанной с осужденным за обналичивание средств банкиром Сергеем Магиным.

Попадание операций в отчеты, предоставляемые FinCEN, не означает автоматически их незаконность. Сотрудники банков сочли их подозрительными и предпочли отчитаться перед властями, дабы в дальнейшем обезопасить себя от претензий с их стороны

До сих пор крупнейшим случаем утечки конфиденциальных документов был так называемый «Панамский архив», опубликованный ICIJ в 2016 году. В нем упоминалось множество бизнесменов и политиков из разных стран, включая Россию. Все они имели либо компании, зарегистрированные в Панаме, либо счета в местных банках. Государство Карибского бассейна считается офшорной юрисдикцией, и данные о владельцах местного бизнеса обычно хорошо защищены, что привлекает состоятельных людей. Утечка стала возможной благодаря сливу данных из местной регистрационной компании Mossack Fonseca.

Расследование стало поводом для громких отставок и, в некоторых случаях, уголовных дел. При этом само по себе наличие компаний или счетов в офшоре не считается нарушением по законам большинства стран мира. Однако их владельцами зачастую не могут быть политики, либо же они должны указывать их среди собственных активов.