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16:31, 26 апреля 2024Экономика

Набиуллина предупредила о замедлении экономики

Глава ЦБ Набиуллина: в мировой экономике есть признаки замедления

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Несмотря на высокие темпы роста мировой экономики, есть признаки ее замедления. Об этом в ходе пресс-конференции предупредила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что в среднем с начала года цены на товары российского экспорта увеличились. При этом, по словам главы регулятора, внешнюю торговлю РФ продолжает сдерживать усиливающееся санкционное давление и угроза вторичных санкций.

Набиуллина допустила, что ускорение снижения импорта в январе-марте произошло из-за необходимости перестройки логистических цепочек и схем платежей. В то же время объемы экспорта превзошли прогнозы за счет нефтегазовых поставок и роста цен на нефть, добавила она.

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