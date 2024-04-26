Набиуллина предупредила о замедлении экономики

Глава ЦБ Набиуллина: в мировой экономике есть признаки замедления

Несмотря на высокие темпы роста мировой экономики, есть признаки ее замедления. Об этом в ходе пресс-конференции предупредила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что в среднем с начала года цены на товары российского экспорта увеличились. При этом, по словам главы регулятора, внешнюю торговлю РФ продолжает сдерживать усиливающееся санкционное давление и угроза вторичных санкций.

Набиуллина допустила, что ускорение снижения импорта в январе-марте произошло из-за необходимости перестройки логистических цепочек и схем платежей. В то же время объемы экспорта превзошли прогнозы за счет нефтегазовых поставок и роста цен на нефть, добавила она.

Ранее группа экономистов Российской академии наук (РАН) выяснила, что для устойчивого экономического развития России следует добиться среднегодовых темпов роста ВВП не ниже 3,5 процента. Эксперты предполагают, что «каркасом» роста экономики станут вложения в инфраструктуру и стимулирование потребительского спроса. По их мнению, «экономическое измерение геополитической борьбы становится ключевым».