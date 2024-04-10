Названо условие для ежегодного роста экономики России

РБК: экономисты РАН допустили ежегодный рост экономики России на 3,5%

Группа экономистов выяснила, что России для устойчивого экономического развития следует добиться среднегодовых темпов роста ВВП не ниже 3,5 процента. Об этом они написали в статье «Россия 2035: новое качество национальной экономики», опубликованной в свежем номере журнала «Проблемы прогнозирования», передает РБК.

Эксперты предполагают, что «каркасом» роста экономики станут вложения в инфраструктуру и стимулирование потребительского спроса. По их мнению, «экономическое измерение геополитической борьбы становится ключевым».

«Первоочередная задача состоит в том, чтобы в ближайшее десятилетие среднегодовые темпы экономического роста поднялись на уровень не ниже 3,5 процента», — подчеркнули экономисты