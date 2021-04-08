США захотели заработать триллионы долларов на налогах

Власти США захотели заработать 2,7 триллиона долларов на комбинации двух налоговых маневров: международного и национального. Такой подсчет привела министр финансов Джанет Йеллен, которую цитирует Bloomberg.
Речь идет о двух реформах. Первая предполагает повышение налога на прибыль компаний с 21 до 28 процентов в рамках нового пакета стимулирующих мер от правительства, объявленного 1 апреля президентом Джо Байденом. В результате этих изменений Вашингтон собирается в течение ближайших 10 лет пополнить бюджет на два триллиона долларов.
Вторая реформа касается недавнего предложения Йеллен, которая призвала власти всех стран мира ввести налог на прибыль корпораций и сохранять его не ниже минимального уровня. Такая мера направлена против офшорных юрисдикций, привлекающих иностранный капитал налоговыми льготами. По подсчетам министра финансов, к началу следующего десятилетия США удастся сохранить около 700 миллиардов долларов в виде уплаченного в стране налога на прибыль. В этом случае компаниям будет невыгодно открывать представительства в офшорах и держать прибыль на их балансе.
«Наши налоговые поступления уже находятся на самом низком уровне за несколько поколений, и, поскольку они будут продолжать падать ниже, у нас будет меньше денег для инвестирования в дороги, мосты, широкополосную связь, исследования и разработки», — отметила Йеллен.
Представленный Байденом план предусматривает выделение субсидий гражданам, компаниям и банкам на общую сумму в два триллиона долларов. Повышение ставки налога на прибыль частично нивелирует реформу предыдущего президента Дональда Трампа, снизившего ее с 35 до 21 процента.