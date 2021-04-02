Ослабление доллара назвали необходимым для мировой экономики

Ослабление доллара необходимо для сокращения заемных средств в мировой экономике, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Его валютный прогноз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Развертывание стимулирующих мер может настолько сильно разогреть американскую экономику в ближайшие месяцы, что более долгосрочная доходность в США вырастет и снова приведет к проблемам вместе с более сильным долларом, отмечает эксперт.

«В четвертом квартале и в 2022 году дефицит эмиссии придется как-то закрыть, иначе он вытеснит инвестиции в другие области и поднимет реальные процентные ставки неприемлемо высоко», — отмечает Харди. Аналитик назвал слабый доллар решающим для динамики мировых цен на активы и для реального роста.

Доллар должен снова ослабеть, чтобы удержать мировую экономику на рефляционной траектории, сильный доллар слишком токсичен, уверен эксперт.

За минувший год объем иностранной наличной валюты в России резко вырос — с 82,3 миллиарда до 96,3 миллиарда долларов. Основной вклад внесли внебанковские сектора, где количество долларов и другой иностранной валюты выросло на 18,1 процента.