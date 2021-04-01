Американский рынок побил рекорд

Впервые в истории индекс S&P 500, отслеживающий акции крупнейших по капитализации компаний США, превысил 4000 пунктов. О побитом рекорде на американском рынке сообщает CNBC.

По данным Нью-Йоркской биржи, к 18:00 индекс прибавил 32 пункта и достиг отметки в 4004, 92 пункта. Другие индексы тоже растут, например, Dow Jones прибавил 58 пунктов, а Nasdaq — на 230. Среди технологических компаний наибольший рост был у Facebook и Alphabet (более 2 процентов). А ценные бумаги Microsoft подорожали на 1,2 процента после новостей о том, что фирма получила крупный заказ от американской армии.

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Рост на рынке случился после того, как президент США Джо Байден представил план по спасению экономики страны на два с лишним триллиона долларов. План предусматривает выделение 621 миллиарда долларов на модернизацию транспортной инфраструктуры, 400 миллиардов на поддержку пожилых людей и инвалидов, 300 миллиардов на поддержку промышленного сектора. Кроме того, 213 миллиардов долларов будут направлены на ремонт и строительство доступного жилья и 100 миллиардов на развитие сетей широкополосной связи.

В начале марта сенат Конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Согласно ему, всем работающим семьям в США выплатят 1,4 тысячи долларов, а еженедельное пособие по безработице увеличат на 400 долларов.