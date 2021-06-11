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Раскрыта дата встречи Байдена и Меркель

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 15 июля. Дату встречи раскрыло агентство Reuters.

Американский лидер примет немецкого политика в Белом доме.

Белый дом также подтвердил, что Байден примет Меркель 15 июля. Политики обсудят пандемию COVID-19 и борьбу с ее последствиями, климатические проблемы, экономику и международную безопасность.

О том, что Меркель лично поедет в Вашингтон, ранее писала газета Handelsblatt. Переговоры политиков коснутся широкого круга тем, но главной из них станет строительство газопровода «Северный поток-2». Это будет первый визит канцлера после избрания американского лидера.

Чиновники в Германии уже предложили несколько способов урегулирования споров, которые лягут в основу переговоров между Байденом и Меркель. Такие меры в том числе коснутся Украины: Берлин стремится обеспечить ей безопасность.

Речь идет о миллиардных потерях, которые Киев потерпит после эксплуатации газопровода. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что убытки из-за прекращения транзита газа через Украину составят 1,5 миллиарда долларов. Еще 2-3 миллиарда — из-за роста стоимости газа, потому что подорожает его транспортировка из ЕС.

Строительство не раз откладывали из-за американских санкций, однако в конце мая Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте.

Предыстория: Меркель лично поедет в США ради споров из-за «Северного потока-2»
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