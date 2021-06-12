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В Британии предрекли «жесткий подход» Байдена в диалоге с Путиным на саммите

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Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что президент США Джо Байден выберет «жесткий подход» в диалоге с президентом России Владимиром Путиным на предстоящем российско-американском саммите. Об этом он заявил в интервью CNN, выдержки из которого были опубликованы на сайте телеканала.

Джонсон отметил, что «в полной мере одобряет» этот подход, и заявил, что для нормализации отношений между США и Россией, Москва должна «изменить поведение».

Ранее сообщалось, что саммит Путина и Байдена пройдет в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Песков назвал причиной встречи «плохое состояние отношений» между двумя странами.

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