В Британии предрекли «жесткий подход» Байдена в диалоге с Путиным на саммите

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что президент США Джо Байден выберет «жесткий подход» в диалоге с президентом России Владимиром Путиным на предстоящем российско-американском саммите. Об этом он заявил в интервью CNN, выдержки из которого были опубликованы на сайте телеканала.

Джонсон отметил, что «в полной мере одобряет» этот подход, и заявил, что для нормализации отношений между США и Россией, Москва должна «изменить поведение».

Ранее сообщалось, что саммит Путина и Байдена пройдет в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Песков назвал причиной встречи «плохое состояние отношений» между двумя странами.