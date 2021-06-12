Путин заявил о достигших худшего уровня отношениях России и США

Отношения России и США опустились до худшего уровня за последние годы, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, передает ТАСС.

«Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», — сказал президент России.

В конце апреля Белый дом раскрыл список тем, которые президент США Джо Байден может затронуть при встрече с Путиным. Байден планировал обсудить конфликт на Украине и ситуацию вокруг Алексея Навального. Также Байден планирует поговорить с Путиным о стабилизации отношений Москвы и Вашингтона.

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.