Россия
 
Последние новости
В России выросла медианная зарплата
Вышел первый тизер нового сезона «Ведьмака»
Против пытавшегося похитить ребенка россиянина возбудили уголовное дело
Путин не приедет на стартовый матч сборной России против Бельгии на Евро
Странное поведение Байдена на саммите G7 сняли на видео
Набиуллина оценила влияние вакцинации от COVID-19 на ВВП России
Постпред России при ЕС заявил о «кознях» «Северному потоку-2» на Западе
В Москве пенсионера по ошибке признали умершим
В Москве решили ограничить скорость электросамокатов
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле опровергли обсуждение Навального на встрече Байдена с Путиным

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Кремле опровергли обсуждение Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) на встрече президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

«Здесь нечего обсуждать об этом человеке. Он в тюрьме, и это не вопрос двусторонних отношений», — пояснил Песков.

Также Песков в интервью заявил, что Путин едет в Женеву на встречу с Байденом из-за плохих отношений между странами.

В конце апреля Белый дом раскрыл список тем, которые Байден может затронуть при встрече с Путиным. Байден планировал обсудить конфликт на Украине и ситуацию вокруг Навального. Также Байден планирует поговорить с Путиным о стабилизации отношений Москвы и Вашингтона.

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
US-Russia relations are so poor that only a summit can sort them out, Putin's spokesman says
В Кремле назвали причину встречи Путина с Байденом
Путин прибудет на саммит с Байденом в день переговоров
Суд взыскал с Навального и его сторонника по 30 тысяч рублей