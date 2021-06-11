В Кремле опровергли обсуждение Навального на встрече Байдена с Путиным

В Кремле опровергли обсуждение Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) на встрече президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

«Здесь нечего обсуждать об этом человеке. Он в тюрьме, и это не вопрос двусторонних отношений», — пояснил Песков.

Также Песков в интервью заявил, что Путин едет в Женеву на встречу с Байденом из-за плохих отношений между странами.

В конце апреля Белый дом раскрыл список тем, которые Байден может затронуть при встрече с Путиным. Байден планировал обсудить конфликт на Украине и ситуацию вокруг Навального. Также Байден планирует поговорить с Путиным о стабилизации отношений Москвы и Вашингтона.

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.