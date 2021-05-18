Суд взыскал с Навального и его сторонника по 30 тысяч рублей

Суд взыскал с учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального и его сторонника Владимира Милова по 30 тысяч рублей по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале марта Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Пригожина к Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Кроме того, суд обязал оппозиционера выплатить Пригожину компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей и госпошлину.

В начале февраля Верховный суд России одобрил взыскание в пользу ООО «Московский школьник» 88 миллионов рублей с ФБК, Навального и юриста Любови Соболь. Жалоба ответчиков, просивших передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра, была отклонена. Суды, как утверждается, «детально исследовали юридически значимые обстоятельства спора» и всесторонне изучили возражения и объяснения сторон, а также рассмотрели представленные доказательства.

В ноябре 2020 года владелец «Конкорда» подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному и Соболь. Детали иска тогда не раскрывались.