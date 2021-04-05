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Пригожин заявил о «бешеной проработке» ЦРУ после его обращения в Google

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Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что обратился в компанию Google с целью установить владельца YouTube-канала «Навальный Live». Его комментарий приводит пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram.

«Я абсолютно точно знаю, что ютуб-канал "Навальный Live" принадлежит американским спецслужбам. После моего запроса в компанию Google с целью установить владельца канала началась бешеная проработка, на кого его перекинуть. Это мне хорошо известно от друзей в ЦРУ», — заявил Пригожин.

Пресс-служба «Конкорда» пояснила, что бизнесмен отказался от претензий к учредителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексею Навальному по иску о защите чести и достоинства, поскольку тот настаивает на непричастности к каналу. «Еще раз акцентируем внимание на том, что все иски предъявлялись к Навальному в дополнение к основным ответчикам исключительно как к владельцу канала "Навальный Live", который распространяет порочащие сведения», — отметили представители Пригожина.

В конце марта бизнесмен назвал возможным владельцем YouTube-канала «Навальный Live» президента США Джо Байдена. Тогда же сообщалось, что от Google не последовало ответа, подтверждающего, что владельцем канала является отбывающий наказание в тюрьме учредитель ФБК. Навального Пригожин посчитал жертвой мошеннической схемы, поскольку с модератором канала он лично не знаком.

В начале марта Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к учредителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Кроме того, суд обязал оппозиционера выплатить Пригожину компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей и госпошлину.

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