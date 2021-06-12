Путин сравнил Байдена и Трампа

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC сравнил бывшего и нынешнего американских лидеров Дональда Трампа и Джо Байдена.

По словам российского президента, Байден, в отличие от экс-президента США, «совершенно другой человек», который «радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден — карьерный (политик). Он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике». Он выразил надежду на то, что от действующего главы Белого дома «не будет каких-либо импульсивных шагов».

Вместе с тем Путин назвал Трампа «неординарной личностью» и «талантливым человеком», который «иначе не стал бы президентом США». «Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», — добавил российский лидер.

Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC в преддверии саммита с американским коллегой Джо Байденом, который пройдет в Женеве 16 июня. Ожидается, что полное интервью российского лидера покажут 14 июня.