Путин назвал фейком новость о передаче Ирану российского спутника

Президент России Владимир Путин назвал фейком новость о том, что Россия предлагала передать Ирану современную спутниковую систему, которая предоставит Тегерану возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке. Он рассказал об этом в интервью американскому телеканалу NBC News.

«Просто очередной вброс», — сообщил он, беседуя с корреспондентом Кейром Симмонсом (Keir Simmons).

Президент добавил, что у России есть планы сотрудничества с Ираном, в том числе военно-технического. «Это просто фейковые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом, те, кто об этом говорит, может быть, знают об этом больше. Это просто ерунда, чушь», — подчеркнул президент.

Ранее The Washington Post сообщила, что в США опасаются нападений Ирана на Ближнем Востоке с помощью российского спутника «Канопус-В», который Москва собирается поставить Тегерану. В тексте отмечалось, что спутник наблюдения Земли, который Россия запустит для использования Ираном, даст последнему возможность отслеживать военные цели в регионе.

11 июня американский телеканал NBC News анонсировал первое за три года интервью президента России Владимира Путина американским СМИ. Полная версия эксклюзивного интервью, записанного в Москве, будет показана 14 июня, за несколько дней до встречи Путина и президента США Джо Байдена, которая пройдет в швейцарской Женеве 16 июня.