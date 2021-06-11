Путин в десять раз увеличил штрафы за разглашение персональных данных

Президент России Владимир Путин подписал закон о десятикратном увеличении штрафов за разглашение персональных данных. Соответствующую публикацию разместили на официальном сайте правовой информации.

Штрафы для граждан за разглашение «информации ограниченного доступа» возрастают до 10 тысяч рублей (ранее они составляли от 500 рублей до одной тысячи) и до 50 тысяч — для должностных лиц (были от 4 до 5 тысяч рублей).

Так, за распространение сведений о работниках силовых структур «в связи с осуществлением ими служебной деятельности» будут штрафовать физлиц — до 40 тысяч рублей и юрлиц — до 300 тысяч рублей. Также вводятся штрафы за распространение информации о людях под госзащитой — для физлиц максимальный штраф составит 70 тысяч рублей, а для юрлиц — 500 тысяч рублей.

Ранее Госдума ужесточила наказание за вождение в пьяном виде. «Уголовная ответственность будет жестче в отношении тех, кто ранее был судим за пьяные аварии, из‑за которых пострадали или погибли люди», — говорится в публикации на сайте ведомства. Срок лишения свободы за повторную пьяную езду увеличится с двух до трех лет, а штраф вырастет с 200-300 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей либо составит размер заработка за 2-3 года вместо 1-2 лет.