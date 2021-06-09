Госдума ужесточила наказание за вождение в пьяном виде

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон, ужесточающий ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщается на ее сайте.

«Уголовная ответственность будет жестче в отношении тех, кто ранее был судим за пьяные аварии, из‑за которых пострадали или погибли люди», — говорится в публикации.

Срок лишения свободы за повторную пьяную езду увеличится с двух до трех лет, а штраф вырастет с 200-300 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей либо составит размер заработка за 2-3 года вместо 1-2 лет.

Также в качестве наказания предусмотрено до двух лет исправительных работ, до трех лет ограничения свободы либо до трех лет принудительных работ. Нарушитель также будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, передает РИА Новости.

25 мая Госдума одобрила данный законопроект в первом чтении. Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение позволит уменьшить число аварий и количество жертв на дорогах.