Курирующий кибербезопасность конгрессмен случайно выложил пароль от своей почты

Член Палаты представителей США от республиканской партии Мо Брукс случайно выложил в Twitter пароль от своей почты, сообщает Vice.

Его коллега от демократов Эрик Суолуэлл обвинял Мо Брукса в участии в штурме Капитолия в январе этого года и нанял для выявления этого факта частного детектива. Брукс посчитал, что Суолуэлл нарушил этим его права.

В целях показать, какие последствия могут ждать коллегу, парламентарий сфотографировал на телефон страницу сайта Уголовного кодекса штата Алабама со статьей о незаконном проникновении на территорию и опубликовал ее в своем Twitter-аккаунте. «Команда Суолуэлла совершила преступление, незаконно проникнув в мой дом и приставая к моей жене! Кодекс штата Алабама: преступное посягательство 1-й степени. Год в тюрьме. Шесть тысяч долларов штрафа», — подписал фотографию Брукс.

Вместе со страницей сайта на фото попал и прикрепленный к монитору стикер, где был написан PIN-код и пароль от почты Gmail. Позднее Брукс удалил твит и повторно разместил уже обрезанное фото.

Отмечается, что Брукс также входит в подкомитет Пентагона, курирующий кибербезопасность.

Штурм Капитолия произошел 6 января сторонниками бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, стремившимися не допустить утверждения итогов выборов президента США. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.