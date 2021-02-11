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Пароли миллиардов пользователей электронной почты слили в сеть

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Фото: Globallookpress.com

Хакеры опубликовали в интернете более трех миллиардов логинов и паролей пользователей почтовых сервисов Gmail и Hotmail, полученных в результате сбора данных из множества утечек. Как сообщает ресурс BGR, эти данные появились в свободном доступе.

По подсчетам специалистов, в базе, которую неофициально назвали «Сборник множества взломов» (Compilation of Many Breaches), находятся около 3,2 миллиарда адресов электронной почты с паролями для входа. Отмечается, что данные появились не в результате нового взлома, а собраны на основе предыдущих, в том числе из-за утечек данных юзеров сервисов Netflix и LinkedIn.

Пользователей этих сервисов призвали самостоятельно проверить базу на наличие своих данных. Владельцев электронных ящиков предупреждают о том, что хакеры не просто могут захватить почту, но и заниматься фишингом через привязанные к аккаунту сервисы, чтобы собрать данные других пользователей и продать их на черном рынке.

Юзеров призвали включить двухфакторную аутентификацию для аккаунтов электронной почты, оперативно поменять пароль и регулярно изменять его в дальнейшем, а также пользоваться менеджером паролей для защиты остальных аккаунтов в других онлайн-сервисах.

В декабре 2020 года сообщалось, что в свободном доступе оказались личные данные около 243 миллионов жителей Бразилии. Это произошло из-за того, что пароль к базе был в исходном коде ресурса минздрава страны.

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