Интернет и СМИ
 
Последние новости
В Великобритании нашли более заразный штамм коронавируса
Руководителя связанной с Минобороны компании застрелили под Москвой 
Акции разработчика вакцины от коронавируса рекордно подешевели
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за клевету в интернете
Мальбэк объявил о расставании с Сюзанной после обвинений в насилии
Взрыв танкера у берегов Саудовской Аравии признали терактом
Старая книга о Гарри Поттере принесла семье шесть миллионов рублей
Выборщики в нескольких американских штатах определились с новым президентом
Названы страны с самыми большими тратами на услуги ЖКХ
Новости партнеров
Прослушать новость

В Google назвали причину глобального сбоя

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Carsten Koall / Getty Images

В Google назвали причину глобального сбоя, с которым столкнулись пользователи сервисов компании, в частности, поисковой системы Google, почтового сервиса GMail и видеохостинга YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной сбоя оказались технические неполадки. «Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок», — сообщили агентству в пресс-службе компании.

Ранее 14 декабря сообщалось, что в работе сервисов компании Google произошел масштабный сбой. Пользователи Google, GMail, YouTube и других сервисов жаловались на то, что не могут зайти на сайт.

С проблемами в работе Google столкнулись в основном пользователи из Европы. Больше всего обращений поступило из Великобритании, Нидерландов, Италии, Германии, Польши и Испании. Воспользоваться поисковиком не смогли также из Москвы и Санкт-Петербурга. Вскоре работа сервисов была восстановлена.

Предыстория: В работе YouTube и Google произошел сбой
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В работе YouTube и Google произошел сбой
Путин упрекнул YouTube в недобросовестности
В популярных браузерах нашли опасную уязвимость
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01 3 ноября

«Осторожно! Детей не задавите!»

Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
08:0511 декабря

Звуковая иллюзия в коротком ролике поставила людей в тупик

02:3011 декабря

Карты Mastercard и Visa запретили на Pornhub из-за видео с насилием над детьми

01:1311 декабря

Геймеры раскритиковали русскую озвучку Cyberpunk 2077 с Ивлеевой и Элджеем

Интернет и СМИ00:02 2 ноября

«Мой папа — не Ургант, у него нет своего шоу»

Дочь ведущего Первого канала — о влиянии отца на ее участие в «Голосе» и блате в шоу-бизнесе
23:4810 декабря

Популярная телеведущая заразилась коронавирусом

20:0810 декабря

Елена Воробей назвала «Аншлаг» «зашкварным форматом»

18:5410 декабря

Журналистку застрелили по пути на работу

Интернет и СМИ00:0226 октября

«Ему надо лечиться»

Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
17:2910 декабря

Блогерши раскрыли свой реальный возраст и удивили поклонников

17:2610 декабря

Time назвал претендентов на звание «Человек года»

16:0510 декабря

Пенсионер пожаловался на жизнь журналисту в прямом эфире и стал знаменитым

Россия
Российский губернатор пригрозил уволить чиновников за подпольные вечеринки
«Вирус приспосабливается, ему нужно закрепиться в популяции»
Что нужно знать о носителях, опасных переносчиках коронавируса и вакцинах — отвечает академик
«ОМОН пошел на толпу, началась давка, люди падали»
10 лет столкновениям на Манежной площади: как смерть фаната привела к беспорядкам в центре Москвы
Россиянка застряла в заборе и замерзла насмерть
На низком старте
Что изменится в жизни россиян в 2021 году
Три медведя в Московском зоопарке впали в спячку
«Нам предстоит суровая зима»
Мир стоит на пороге вакцинации от коронавируса. Поможет ли это остановить пандемию?
Все материалы
Мир
Билл Гейтс предсказал продолжение изоляции в США до 2022 года
У берегов Саудовской Аравии взорвался танкер
Эммануэль МакронРеспублика наносит ответный удар
Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
Опубликовано видео с места стрельбы у собора в Нью-Йорке
Дональд ТрампВбросы, пули, кандидаты
Трамп готов расколоть Америку ради победы над Байденом. Однажды это закончилось гражданской войной
В Израиле припомнили России Крым
Карнавальный коммунизм
В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
Все материалы
Бывший СССР
Противники Пашиняна парализовали работу метро в Ереване
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
Два человека погибли в ДТП с машиной миротворцев в Карабахе
На Украине план «Б» по Донбассу назвали пиар-ходом
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
Поддержка МСП в моногородах превысила 61 миллиард рублей
Слабый сигнал
 
Эксперт объяснил невозможность связывать дефицит лекарств с маркировкой
Чистая страна
Эксперты рассказали о значении раздельного сбора для экологии страны
Проведенный ПСБ форум финансовой грамотности собрал более 400 тысяч слушателей
Газ в Европе рекордно подорожал
Число чиновников российского ведомства захотели увеличить в 21 раз
Все материалы
Силовые структуры
Мать запертой на полгода в шкафу девочки отпустили домой
«Тюрьма — это самый дорогой отель»
Бывший аферист — о том, как украсть в России миллионы и хорошо устроиться в СИЗО с сигарным клубом
Российский подполковник выстрелил в лося и попал в охотника
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В петербургском ТЦ нашли взрывное устройство в пачке из-под сока
Место происшествияТеррорист-смертник подорвал себя у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии
В результате взрыва пострадали шесть сотрудников
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Глава UFC назвал стоимость организации
Пеп Гвардиола
Партнерский материал
Манчестерское дерби: игра будет равна, сыграют два «мешка»
Тот случай, когда футбол — это игра не миллионов, а миллиардов. Долларов и евро
Уволенный через пять месяцев после назначения гендиректор «Спартака» объяснился
«Дьявольская» дюжина
Дерби в Манчестере, битва «Эвертона» с «Челси» и визит «Ливерпуля» в Лондон — интриги 12-го тура АПЛ
Мария Шарапова вошла в топ самых упоминаемых в Twitter спортсменок
Футболисты устроили скандал из-за расизма в матче Лиги чемпионов
Судья назвал «негром» тренера одной из команд. Матч остановили, игроки покинули поле
UFC упрекнули в смехотворной раскрутке Нового Хабиба
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Реклама с заразившимся коронавирусом Санта-Клаусом рассердила зрителей
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
В работе YouTube и Google произошел сбой
«Это не тот интернет, который мы хотели»
Интернет во всем мире захватили IT-корпорации. Почему это опасно?
Американки «узнали» о существовании чайника и обрадовались этому изобретению
«Они зарабатывают на моей травме»
Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
Умерла 94-летняя звезда Instagram из России
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
103-летний ветеран назвал секретом долголетия любовь к пиву
Невеста с COVID-19 оказалась в день свадьбы в больнице и через пять дней умерла
Отвергнутый мужчина убил женщину и ее отца после неудавшегося свидания
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Доктор медицинских наук назвал простой способ избавления от похмелья
Ричард Филлипс«Я не жалуюсь»
История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
Все материалы
Посмотрите на карбоновую газонокосилку от Mansory в стиле кроссовок Jordan
Они приближали будущее: обтекаемые довоенные автомобили
Выдающаяся техника, которая приручила воздушные потоки еще в ранние годы автомобилестроения
Hyundai объявил цены на новую Elantra в России
Видео: кладбище огромных советских спецавтомобилей
Огромное поле машин-монстров из СССР. Для чего создали эту технику?
Peugeot раскрыла характеристики гиперкара для марафонских гонок
Зимние гонки в России — от древних «Жигулей» до Porsche
Фоторепортаж с самого демократичного ралли зимнего сезона
АвтоВАЗ раскрыл внешность обновленного Lada Largus
Все материалы
Дом
В Москве недосчитались однокомнатных квартир
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Елку в российском городе украсили мусором
Россияне высмеяли квартиру за 750 миллионов рублей
Продавцов квартир в Москве сочли неадекватными
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы