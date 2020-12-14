В работе YouTube и Google произошел сбой

В работе поисковой системы Google, а также принадлежащих ей почтового сервиса GMail и видеохостинга YouTube произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

С проблемами в работе Google столкнулись в основном пользователи из Европы. Больше всего обращений поступило из Великобритании, Нидерландов, Италии, Германии, Польши и Испании. Воспользоваться поисковиком не смогли также из Москвы и Санкт-Петербурга. Жители этих стран и городов пожаловались на проблемы с доступом к YouTube и GMail.

По данным Downdetector, неполадки в работе сервисов начались около 14:30 по московскому времени. Больше всего пользователей Google (77 процентов), YouTube (87 процентов) и Gmail (57 процентов), сообщивших о проблеме, не смогли зайти на сайты. Остальные столкнулись с тем, что им не удалось авторизироваться.

11 декабря сообщалось, что Google оказался недоступен для ряда пользователей в нескольких странах. Перебои в работе наблюдались в США, Мексике, Канаде, Дании.