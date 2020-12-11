В работе Google произошел сбой

Поисковый сервис Google оказался недоступен для ряда пользователей в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Перебои в работе наблюдались в таких странах, как США, Мексика, Канада, Дания. У пользователей также возникли проблемы с поисковиком (57 процентов жалоб) и входом в аккаунты (42 процента).

В октябре сообщалось, что власти США решили засудить компанию Google за монополизм в области поисковых сервисов и рекламы. 20 октября Министерство юстиции подало иск к компании, обвиняя ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В ведомстве считают, что Google заключила соглашения, препятствующие доступу конкурентов на рынок. Также американские власти утверждают, что корпорация платила производителям мобильных устройств, операторам связи и интернет-браузеров за установку Google в качестве поисковика по умолчанию.