Сотрудник Google обнаружил в iPhone опасную уязвимость

Сотрудник киберподразделения Google Иэн Бир обнаружил в iPhone опасную уязвимость. Об этом сообщается на сайте Google Project Zero.

Бир нашел в в iOS опасную ошибку, относящуюся к уязвимостям нулевого дня (zero day), то есть к вредоносным системам, против которых еще не разработаны защитные механизмы. Она позволяет злоумышленнику удаленно подключаться к iPhone, перехватив контроль над устройством через Wi-Fi. Так, сотрудник Google смог подключиться к устройству и читать электронную почту, загружать фотографии, а также получил доступ к камере и микрофону.

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Недоработка была найдена в AWDL (Apple Wireless Direct Link) — протоколе, который используют iPhone, iPad, компьютеры Mac и смарт-часы Apple Watch для связи между собой. При этом владелец устройства не заметит следов взлома, оно просто перезагрузится и откроет киберпреступнику доступ к содержимому.

По словам Бира, ошибка была устранена с релизом iOS 13.5 в мае этого года. При этом отмечается, что в Apple не придали большого значения уязвимости. В компании заявили, что у большинства пользователей уже установлена более новая версия iOS, в которой эта ошибка исправлена.

Ранее журналисты, протестировавшие iPhone 12 с поддержкой 5G, рассказали о серьезном недостатке девайса. По их словам, при передаче данных посредством стандарта связи пятого поколения наблюдается серьезная нагрузка на аккумулятор. По словам автора издания The Verge, при использовании 5G батарея флагмана почти полностью разрядилась за 2,5 часа.