Раскрыто новое устройство Apple с 5G

В 2021 году Apple выпустит планшет с поддержкой связи пятого поколения. Об этом сообщается в отчете отраслевого издания DigiTimes.

По данным источников, поставщики Apple добились успеха в проектировании и разработке антенн AiP, необходимых для организации работы связи пятого поколения. Аналитики узнали, что в 2021 году компания планирует выпустить на рынок премиальный планшет с 5G. Точное название устройства не раскрывается, однако журналисты считают, что это будет iPad Pro — самый дорогой планшет в линейке Apple.

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Источники раскрыли информацию о том, что новый планшет будет поддерживать работу 5G mmWave. Это особый стандарт частот, наиболее подходящий для приема и передачи данных на небольшие расстояния без потери качества на самой высокой скорости. Для сравнения, стандарт sub-6GHz способен передавать трафик на большие расстояния, но при этом скорость передачи данных снижается.

Актуальная модель iPad Pro была представлена в марте. Планшет получил двойную камеру с лидаром, которая затем появилась в смартфонах серии iPhone 12, и обновленную клавиатуру.

Ранее журналисты, протестировавшие iPhone 12 с поддержкой 5G, рассказали о серьезном недостатке девайса. По их словам, при передаче данных посредством стандарта связи пятого поколения наблюдается серьезная нагрузка на аккумулятор. По словам автора издания The Verge, при использовании 5G батарея флагмана почти полностью разрядилась за 2,5 часа.