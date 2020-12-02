Объявлена цена самой дорогой зарядки Apple

Apple объявила цену новой беспроводной зарядки. Аксессуар доступен для покупки на сайте компании.

Двойное зарядное устройство MagSafe предназначено для одновременной зарядки iPhone и часов Apple Watch. Зарядка происходит по беспроводному стандарту. Аксессуар состоит из двух половин, на каждой из которых расположена индукционная катушка. Согласно описанию, устройство может заряжать смартфон с максимальной мощностью до 14 ватт, часы — до 11 ватт. При этом его нужно подключать к адаптеру питания мощностью от 20 ватт.

Новый девайс является самым дорогим зарядным устройством от Apple. Стоимость его составляет 14 тысяч рублей. Для сравнения: в США аналогичное устройство продается за 129 долларов.

На сайте Apple также доступна обычная магнитная зарядка MagSafe, которую компания представила на презентации 13 октября вместе с iPhone 12. Стоимость аксессуара составляет 3990 рублей.

Ранее известный сетевой инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил, что в следующем поколении iPhone Apple откажется от проводной зарядки. Компания должна выпустить смартфон без каких-либо разъемов. Аккумулятор устройства будет восполнять энергию с помощью совместимой Qi-зарядки.