Apple откажется от проводов в iPhone

Следующий смартфон Apple выйдет без физических разъемов. Об этом в своем YouTube-блоге заявил известный сетевой инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser).

По словам блогера, в 2021 году Apple выпустит смартфон без каких-либо разъемов для подключения зарядного провода. В этом случае инженеры компании добьются высокой степени влагозащиты для смартфона и снизят количество компонентов в устройстве. Проссер полагает, что iPhone будет заряжаться только с помощью беспроводной зарядки MagSafe, дебютировавшей с аппаратами линейки iPhone 12.

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Джон Проссер уточнил, что Apple не полностью откажется от проводов в новых смартфонах. По его информации, компания выпустит один такой аппарат — вероятнее всего, это будет самая топовая модель серии. В следующих поколениях Apple полностью перейдет на производство смартфонов без отверстий. Инсайдер напомнил, что предсказывал отказ от разъема Lightning еще в мае.

По мнению блогера, переход на беспроводные iPhone не окажется легким, так как новая Qi-зарядка MagSafe пока не отличается стабильной работой. Однако автор считает, что в долгосрочной перспективе потребители извлекут из этого перехода выгоду, так как сэкономят на покупке оригинальных кабелей для зарядки.

Актуальные смартфоны Apple комплектуются разъемом Lightning, который впервые появился в устройствах в 2012 году, вместе с релизом iPhone 5. Аппараты серии iPhone 12, представленные в середине октября, получили поддержку беспроводной ускоренной зарядки MagSafe. При этом новые девайсы можно заряжать и с помощью обычного кабеля.